Автомагистраль «Москва-Казань» пройдёт по территории деревни Улыбышево, где раньше отдыхали сотни жителей Владимирской области.

Из-за строительства платной федеральной трассы М-12 одно из любимых мест владимирцев для купания закопают. Автомагистраль «Москва-Казань» пройдёт по территории деревни Улыбышево, где раньше отдыхали сотни жителей Владимирской области.На берегу песчаных карьеров подрядчик уже начал вырубку леса. Вскоре, после засыпки, вокруг водоёмов установят ограждения.Ранее мы , что во Владимире жителям микрорайона «Мостострой» в рамках компенсации за вблизи их домов трассы М-12 «Москва-Казань» обещают оборудовать пляж. Место отдыха представители «Автодора» планируют благоустроить на Банном озере.