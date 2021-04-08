В Сети запущен проект ПочемуНеЗвонитПервым.рф, который должен помочь в борьбе с недобросовестными ритуальными агентами, занимающимися скупкой персональных данных умерших людей. Запустила его компания Олега Шелягова Ritual.ru, являющаяся одним из лидеров в своей области.

В Сети запущен проект , который должен помочь в борьбе с недобросовестными ритуальными агентами, занимающимися скупкой персональных данных умерших людей. Запустила его компания Олега Шелягова Ritual.ru, являющаяся одним из лидеров в своей области.Особенности рынка ритуальных услуг в России таковы, что многие люди сталкивались с недобросовестными ритуальными агентами. Те первыми звонили родным умершего человека и, пользуясь растерянностью узнавшего трагические новости человека, выманивали у них деньги.Людей буквально заставляют приобретать то, что им не нужно, а также убеждали в необходимости приобретать землю на муниципальном кладбище, хотя по закону она должна предоставляться бесплатно. Бывали случаи, когда "черные" ритуальщики не просто морально давили на родственников умершего, но и даже применяли в их отношении физическую силу.Главным же их козырем становился тот факт, что они сами находили человека, а не он обращался к ним за помощью. Это происходит из-за того, что у недобросовестных ритуальных агентов есть целая сеть осведомителей из подкупленных диспетчеров экстренных служб и врачей."Черные" ритуальщики нарушают закон о персональных данных и торгуют информацией о мертвых людях. Изменить эту ситуацию на рынке ритуальных услуг взялась компания Ritual.ru. Люди должны сами выбирать к кому им обращаться за услугами и что именно им потребуется для того, чтобы проводить усопшего родственника в последний путь.Для того, чтобы напомнить людям, что хороший ритуальный агент никогда не будет звонить первым, был запущен социальный проект . В рамках этой кампании Ritual.ru опубликовал на платформе YouTube несколько роликов. В легкой ироничной манере они обыгрывают главную мысль проекта – хороший агент не звонит первым.Режиссером роликов выступил известный проектами в сфере социальной рекламы Александр Семин. В общей сложности видео уже набрали свыше миллиона просмотров. Отмечается, что это уже не первая социальная инициатива компании Ritual.ru.