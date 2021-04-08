Признан виновным в мошенничестве и приговорен к 2-м годам и 6-ти месяцам заключения. В Ленинском районном суде завершилось судебное разбирательство по иску жителя Владимира. В прошлом году

Признан виновным в мошенничестве и приговорен к 2-м годам и 6-ти месяцам заключения. В Ленинском районном суде завершилось судебное разбирательство по иску жителя Владимира. В прошлом году Олег Стрельченко в соцсетях познакомился с девушкой. И она сразу попросила его о помощи. Новая знакомая рассказала историю про больную маму, на лечение которой нужны немалые средства. Житель