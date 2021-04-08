Признан виновным в мошенничестве и приговорен к 2-м годам и 6-ти месяцам заключения. В Ленинском районном суде завершилось судебное разбирательство по иску жителя Владимира. В прошлом году
<a href="https://33live.ru/novosti/08-04-2021-moshennik-obmanuvshij-zhitelya-vladimira-na-600-s-lishnim-tysyach-rublej-poluchil-realnyj-srok.html" target="_blank">Мошенник, обманувший жителя Владимира на 600 с лишним тысяч рублей, получил реальный срок</a> - Признан виновным в мошенничестве и приговорен к 2-м годам и 6-ти месяцам заключения. В Ленинском районном суде завершилось судебное разбирательство по иску жителя Владимира. В прошлом году
[url=https://33live.ru/novosti/08-04-2021-moshennik-obmanuvshij-zhitelya-vladimira-na-600-s-lishnim-tysyach-rublej-poluchil-realnyj-srok.html]Мошенник, обманувший жителя Владимира на 600 с лишним тысяч рублей, получил реальный срок[/url] - Признан виновным в мошенничестве и приговорен к 2-м годам и 6-ти месяцам заключения. В Ленинском районном суде завершилось судебное разбирательство по иску жителя Владимира. В прошлом году