Из них 16 ребят пройдут лечение в Бакулевском кардиоцентре, ещё 9 юных пациентов пройдут восстановительное лечение реабилитационном центре медучреждения.

В Областной детской клинической больнице и больнице Мурома прошли выездные консультации специалистов Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева. Специалисты осмотрели 100 детей с врождённой патологией сердца. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе Белого дома.Приём провели врач-кардиохирург Алексей Заграй и старший научный сотрудник отделения ультразвуковой диагностики Инесса Хачатурова.«16 ребят пройдут лечение в Бакулевском кардиоцентре, ещё 9 юных пациентов пройдут восстановительное лечение реабилитационном центре медучреждения», - уточнили результаты приёма в обладминистрации.Ещё 80 детей прошли скрининговое исследование на редкие наследственные заболевания.Напомним, что Владимирская область уже пять лет сотрудничает с Бакулевским кардиоцентром. Следующий визит медиков намечен на осень текущего года.