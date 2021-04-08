Во время движения водитель неоднократно нарушил правила дорожного движения, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения...

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОСБ УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве при участии сотрудников Росгвардии задержали водителя за неповиновение законным требованиям об остановке транспортного средства.Сотрудников дорожно-патрульной службы привлек внимание водитель автомобиля «Киа Сид», который выехал на полосу встречного движения на Варшавском шоссе, тем самым нарушив правила дорожного движения. Полицейскими была предпринята попытка остановки транспортного средства, однако водитель машины не остановился и попытался скрыться.В связи с этим инспекторы ДПС начали преследование иномарки. Во время движения водитель неоднократно нарушил правила дорожного движения, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Правонарушитель был неоднократно предупрежден об остановке. Однако мужчина, находившийся за рулем автомобиля, на указанные требования не реагировал и продолжал дальнейшее движение.В ходе преследования на Комсомольском проспекте автомобиль был остановлен, а водитель задержан.В транспортном средстве находился водитель – 38-летний житель столицы, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения. В ответ на законное требование полицейских пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался. В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что водитель за аналогичное правонарушение уже привлекался к административной ответственности и в 2016 году по ч.1 статьи 12.26 КоАП РФ был лишен права управления транспортным средством.В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения», частью 2 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишённым права управления транспортным средством», частью 1 статьи 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика», частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью три настоящей статьи», частью 2 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства не имеющим право управления транспортными средствами, либо лишённым права управления транспортными средствами законным требованиям о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», частью 2 статьи 12.25 КоАП РФ «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства», частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации».Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22