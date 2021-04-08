Злоумышленник воспользовался тем, что девушка спала, а в вагоне электропоезда практически не было пассажиров, и похитил ее телефон. Похищенное имущество мужчина успел сбыть в скупку на одном из вокзалов столицы...

«Менее чем за сутки сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали ранее судимого 42-летнего приезжего, подозреваемого в краже дорогостоящего телефона у пассажирки в вагоне электропоезда», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В дежурную часть отдела полиции обратилась 22-летняя жительница Подмосковья. Девушка рассказала, что в вагоне электропоезда, следовавшего по Таганско-Краснопресненской линии столичного метро, неизвестный похитил ее телефон стоимостью более 64 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в квартире его родственника в Восточном округе столицы.Установлено, что злоумышленник воспользовался тем, что девушка спала, а в вагоне электропоезда практически не было пассажиров, и похитил ее телефон. Похищенное имущество мужчина успел сбыть в скупку на одном из вокзалов столицы.В настоящее время сотрудники уголовного розыска установили место сбыта и изъяли гаджет. В ближайшее время он будет возвращен законной владелице.Следственными органами УВД на ММ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18