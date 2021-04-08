Директор Института нового общества, экономический обозреватель Василий Колташов объяснил, как именно США попытаются нанести удар по российской экономике.
Директор Института нового общества, экономический обозреватель Василий Колташов объяснил, как именно США попытаются нанести удар по российской экономике.
Эксперт озвучил свою точку зрения в ходе пресс-конференции "Доллар как оружие США против экономики России" Общественной службы новостей. "Основное противостояние России и США сейчас лежит в
военно-политической плоскости", – заявил Колташов.
По мнению обозревателя, если Соединенные Штаты будут настолько циничны и
безответственны, что допустят эскалацию конфликта на Донбассе и, как следствие,
вооруженный конфликт на границах с Россией, то они могут воспользоваться этой
ситуацией, чтобы ввести новые санкции против нашей страны. Кроме того, США могут сорвать реализацию
проекта "Северный поток-2", чтобы нанести удар по российской экономике.
Ранее о кризисе в российско-американских
отношениях высказался секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Эксперт
отметил, что они сейчас находятся на самом
низком уровне с момента окончания холодной войны.
По словам Патрушева, и ситуация обострилась
после интервью президента США Джо Байдена, в котором он допустил резкий выпад в
адрес российского лидера Владимира Путина. По мнению секретаря Совбеза
России, у наших народов сегодня нет
поводов для вражды, а разделяет страны только идеология, сообщает "Коммерсант".
Патрушев добавил, что у России и США есть обширное поле для
сотрудничества. Он выразил надежду, что в
Вашингтоне возобладает здравый смысл, и будет начат предметный
российско-американский диалог по актуальным вопросам.