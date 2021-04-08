Директор Института нового общества, экономический обозреватель Василий Колташов объяснил, как именно США попытаются нанести удар по российской экономике.

Директор Института нового общества, экономический обозреватель Василий Колташов объяснил, как именно США попытаются нанести удар по российской экономике.Эксперт озвучил свою точку зрения в ходе пресс-конференции "Доллар как оружие США против экономики России" Общественной службы новостей. "Основное противостояние России и США сейчас лежит ввоенно-политической плоскости", – заявил Колташов.По мнению обозревателя, если Соединенные Штаты будут настолько циничны ибезответственны, что допустят эскалацию конфликта на Донбассе и, как следствие,вооруженный конфликт на границах с Россией, то они могут воспользоваться этойситуацией, чтобы ввести новые санкции против нашей страны. Кроме того, США могут сорвать реализациюпроекта "Северный поток-2", чтобы нанести удар по российской экономике.Ранее о кризисе в российско-американскихотношениях высказался секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Экспертотметил, что они сейчас находятся на самомнизком уровне с момента окончания холодной войны.По словам Патрушева, и ситуация обостриласьпосле интервью президента США Джо Байдена, в котором он допустил резкий выпад вадрес российского лидера Владимира Путина. По мнению секретаря СовбезаРоссии, у наших народов сегодня нетповодов для вражды, а разделяет страны только идеология, сообщает "Коммерсант".Патрушев добавил, что у России и США есть обширное поле длясотрудничества. Он выразил надежду, что вВашингтоне возобладает здравый смысл, и будет начат предметныйроссийско-американский диалог по актуальным вопросам.