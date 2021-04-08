Всего по просьбе жителей выполнены работы по обустройству восьми искусственных неровностей.

В Покрове по просьбе жителей выполнены работы по обустройству восьми искусственных неровностей. Три на улице 3 Интернационала, четыре на Больничном проезде. Один "лежачий полицейский" на улице Молодежная появился после обращения многодетных семей. Об этом сообщили в власти Петушинского района.В комментариях жители просят засыпать яму на перекрестке у военкомата и сделать нормальные искусственные неровности на Полевом проезде в Петушках.