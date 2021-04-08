Стражи порядка рассказали девочке об особенностях несения службы, показали вольеры, в которых содержатся собаки, и дрессировочную площадку, где тренируются питомцы...

Стражи порядка столичного метрополитена исполнили мечту 15-летней Линды, подарив возможность почувствовать себя настоящим полицейским-кинологом.Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене при содействии благотворительного проекта «Давай дружить» приблизили заветную мечту девочки, оставшейся без попечения родителей. Пятнадцатилетняя Линда с детства мечтает стать полицейским и завести собаку. Девочка уверена, что быть полицейским – значит, помогать людям, охранять порядок, беречь покой и жизни тех, то рядом. Стражи порядка узнали, что ради своей мечты Линда очень старается: уделяет особое внимание изучению отдельных предметов в школе и занимается спортом. И конечно, она мечтает пообщаться с настоящими сотрудниками полиции, узнать об их службе, послушать рассказы и советы.Сотрудники кинологического центра не могли не откликнуться и остаться в стороне. Специально для Линды начальник центра подполковник полиции Антон Живов со своими сотрудниками организовали увлекательнейшую экскурсию и знакомство с полицейскими и их четвероногими напарниками. Стражи порядка рассказали девочке об особенностях несения службы, показали вольеры, в которых содержатся собаки, и дрессировочную площадку, где тренируются питомцы, а также организовали показательное выступление с участием служебных собак. Облачившись в форменную куртку, Линда чувствовала себя настоящим полицейским-кинологом, вместе с дружелюбным питомцем Грушей она смогла научиться некоторым профессиональным навыкам.После экскурсии стражи порядка пригласили девочку на дружеское чаепитие и вручили ей памятный подарок. В этот день глаза Линды светились от счастья. «Это так интересно, я счастлива, мне даже не верится. Я очень благодарна сотрудникам полиции за исполнение своей заветной мечты, – делилась она своими впечатлениями. Полицейские пригласили Линду на экскурсию летом и заверили, что она всегда будет желанным гостем в кинологическом центре УВД на Московском метрополитене.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18