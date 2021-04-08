Злоумышленница планировала сбыть наркотическое средство на территории столицы путем тайниковых закладок...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Косино-Ухтомский задержали подозреваемую в покушении на сбыт наркотического средства.В ходе патрулирования территории полицейские на Лыткаринской улице остановили женщину для проверки документов. Гражданка стала заметно нервничать. При личном досмотре у 41-летней приезжей были обнаружены и изъяты более 100 свертков с неизвестным веществом, общей массой более 200 граммов. Исследование части изъятого показало, что в состав вещества входит наркотическое средство - метилэфедрон.Как стало известно, злоумышленница планировала сбыть наркотическое средство на территории столицы путем тайниковых закладок.По данному факту следствием ОМВД по району Косино-Ухтомский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73