Минэкономразвития вместе с Корпорацией МСП подвели итоги всероссийского online-опроса предпринимателей. Исследование выявило наиболее актуальные тренды.

Минэкономразвития вместе с Корпорацией МСП подвели итоги всероссийского online-опроса предпринимателей. Исследование выявило наиболее актуальные тренды.Опрос проводился в рамках создания единой цифровойэкосистемы мер поддержки национального проекта "Малое и среднеепредпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Курирует его первый вице-премьер Андрей Белоусов.В исследовании изучались потребности предпринимателей в цифровых сервисах и их приоритизации. По итогам все предложения будут учтены приформировании цифровой экосистемы МСП. В опросе участвовали 13,5 тысячи человек. Почти треть респондентов занята в сфереторговли, 8% занимаются строительным бизнесом, затем идут представителилогистической отрасли и IT-индустрии: 6% и 5% соответственно.Заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова отметила, что приреализации нацпроекта они хотят добиться того, чтобы взаимодействие предпринимателей с госорганами стало безбарьерным и удобным.Цифровая платформа МСП интегрирует возможности всех ведомств и институтовразвития для поддержки предпринимателей и создаст равные возможности дляведения бизнеса. Срединаиболее востребованных цифровых сервисов предприниматели назвали онлайн-взаимодействие с госорганами. Представителям бизнеса важно получатьобратную связь от контрольно-надзорных органов по проводимым проверкам иимеющимся замечаниям.Для тех,кто планирует открыть бизнес, полезны такие сервисы как автоматическоеуведомление госорганов о начале деятельности, online-регистрация компании и дистанционное открытие счетов.Далее по востребованности у предпринимателейназван блок, связанный с оптимизацией бизнес-процессов. Доступ конлайн финансовым мерам поддержки занял четвертое место. Также в равноймере предприниматели заинтересованы в построении образовательного пути иакселерации.Генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что для удобства и экономиивремени предпринимателей сервисы будут проактивно подбираться системой взависимости от этапа жизненного цикла компании.