Минэкономразвития вместе с Корпорацией МСП подвели итоги всероссийского online-опроса предпринимателей. Исследование выявило наиболее актуальные тренды.
Минэкономразвития вместе с Корпорацией МСП подвели итоги всероссийского online-опроса предпринимателей. Исследование выявило наиболее актуальные тренды.
Опрос проводился в рамках создания единой цифровой
экосистемы мер поддержки национального проекта "Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Курирует его первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В исследовании изучались потребности предпринимателей в цифровых сервисах и их приоритизации. По итогам все предложения будут учтены при
формировании цифровой экосистемы МСП. В опросе участвовали 13,5 тысячи человек. Почти треть респондентов занята в сфере
торговли, 8% занимаются строительным бизнесом, затем идут представители
логистической отрасли и IT-индустрии: 6% и 5% соответственно.
Заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова отметила, что при
реализации нацпроекта они хотят добиться того, чтобы взаимодействие предпринимателей с госорганами стало безбарьерным и удобным.
Цифровая платформа МСП интегрирует возможности всех ведомств и институтов
развития для поддержки предпринимателей и создаст равные возможности для
ведения бизнеса. Среди
наиболее востребованных цифровых сервисов предприниматели назвали онлайн-взаимодействие с госорганами. Представителям бизнеса важно получать
обратную связь от контрольно-надзорных органов по проводимым проверкам и
имеющимся замечаниям.
Для тех,
кто планирует открыть бизнес, полезны такие сервисы как автоматическое
уведомление госорганов о начале деятельности, online-регистрация компании и дистанционное открытие счетов.
Далее по востребованности у предпринимателей
назван блок, связанный с оптимизацией бизнес-процессов. Доступ к
онлайн финансовым мерам поддержки занял четвертое место. Также в равной
мере предприниматели заинтересованы в построении образовательного пути и
акселерации.
Генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что для удобства и экономии
времени предпринимателей сервисы будут проактивно подбираться системой в
зависимости от этапа жизненного цикла компании.