На предприятии АО Русский продукт в Калужской области стартовал пилотный проект по внедрению современных технологий и построению цифрового двойника. В четверг, 8 апреля, основатель компании Ольга Миримская презентовала IT-платформу главе региона Владиславу Шапше. Мероприятие состоялось на производственной площадке Русского продукта в селе Детчино Малоярославецкого района.

На предприятии АО "Русский продукт" в Калужской области стартовал пилотный проект по внедрению современных технологий и построению цифрового двойника. В четверг, 8 апреля, основатель компании Ольга Миримская презентовала IT-платформу главе региона Владиславу Шапше. Мероприятие состоялось на производственной площадке "Русского продукта" в селе Детчино Малоярославецкого района.Сейчас АО "Русский продукт" активно внедряет IT-платформу в производство. Завершить пилотный проект планируется в2022 году. Компания получит уникальную систему, не имеющую аналогов средиотечественных цифровых продуктов.IT-платформу для компании разработали АО "Ростелеком" и Московский завод тепловой автоматики. Поставки оборудования начались в январе 2021 года, сообщают.Ольга Миримская уверена: цифровая платформа "Русскогопродукта" сможет успешно конкурировать с самыми известными западнымипроектами. По ее словам, компания намерена расширить понятие цифрового двойникаи приблизить его к построению цифрового двойника бизнеса.Помимо создания цифровых двойников производственных линий, IT-платформа позволит объединить их в едином контуре с ключевыми бизнес-системами предприятия,объектами обслуживающих производств и партнерами."Мы рассчитываемсоздать не просто цифрового двойника, а целую экосистему», – рассказалаоснователь АО "Русский продукт".Успех IT-платформы позволит включить ее в реестротечественного программного обеспечения Минкомсвязи. Российские компании смогутускоренно интегрировать свои цифровые проекты, ведь платформа "Русскогопродукта" будет иметь большой набор средств для их реализации.Компания поделится результатами внедрения платформы с другими предприятиями российской пищевой отрасли, пообещала Миримская. Причем с производителями Калужской области – в приоритетном порядке."Это позволит пищевой промышленности региона сделать уверенный шаг в развитии российского FoodTech», – уверена основатель АО "Русский Продукт".Только в ходе внедрения платформы АО "Русскийпродукт" намерено увеличить производительность на 25%. Все благодаряполучению оперативной информации о всех аспектах производства и возможныхотклонениях. Данные будут выводиться на один экран.Кроме того, на 30% сократятся внеплановые простои, а времяприсутствия персонала на производственной линии – на 10%. Сотрудникипредприятия смогут полностью контролировать производственную линию.Планируется, что цифровой проект окупится за три года.Платформа даст возможность оценивать применение инноваций имоделировать изменения производства в цифровом двойнике. Новое IT-решение поможетвыстроить эффективный бизнес-процесс, а за счет интеграции платформы собслуживающими производствами – еще и энергосберегающий.Владислав Шапша выразил уверенность, что IT-проект "Русского продукта" будет успешен.​«Проект по созданию не только цифрового двойника, но и целой платформы — очень важный, и я уверен, что многие предприятия Калужской области, после того, как вы достигнете определенных результатов и представите его на рынке, будут в нем заинтересованы», – подчеркнул он.Также губернатор отметил, что компания думает не только о производстве, но и о социально значимых проектах. "Сегодня говорили о детях – и это действительно очень важно. Важно не только для детей, важно и для предприятия. И то, что вы сегодня поднимаете вопрос подготовки кадров – это тоже задача первостепенная", – добавил Шапша.Компания "Русский продукт" работает на рынкес 1996 года. Она создана на основе нескольких предприятий – флагманов советскойпищевой промышленности. Предприятие производит более 150 товаров, включаязнаменитые каши "Геркулес". В прошлом году компания выплатила 500миллионов рублей налогов.