В Можайском городском округе Московской области стартовал месячник по благоустройству территории. Субботник Весна – время перемен собрал порядка шести сотен неравнодушных жителей, ..
<a href="https://33live.ru/novosti/08-04-2021-sotni-lyudej-vyshli-na-subbotnik-v-podmoskove.html" target="_blank">Сотни людей вышли на субботник в Подмосковье</a> - В Можайском городском округе Московской области стартовал месячник по благоустройству территории. Субботник Весна – время перемен собрал порядка шести сотен неравнодушных жителей, ..
[url=https://33live.ru/novosti/08-04-2021-sotni-lyudej-vyshli-na-subbotnik-v-podmoskove.html]Сотни людей вышли на субботник в Подмосковье[/url] - В Можайском городском округе Московской области стартовал месячник по благоустройству территории. Субботник Весна – время перемен собрал порядка шести сотен неравнодушных жителей, ..