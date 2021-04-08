В Можайском городском округе Московской области стартовал месячник по благоустройству территории. Субботник "Весна – время перемен" собрал порядка шести сотен неравнодушных жителей, передает сайт "". Следующий пройдет уже 10 апреля. Всех желающих администрация пригласила принять участие.

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