Сотрудник полиции увидел, что к торговому заведению бежит гражданин, а следом за ним – мужчина, размахивающий ножом...

Сотрудник Центра профессиональной подготовки инструкторов по служебной и боевой подготовке ГУ МВД России по г. Москве в свободное от службы время задержал подозреваемого в хулиганстве.В свой выходной день капитан полиции подъезжал на автомобиле к магазину на Славянском бульваре. В этот момент он увидел, что к торговому заведению бежит гражданин, а следом за ним – мужчина, размахивающий ножом. Мгновенно оценив сложившуюся ситуацию, Иван Энгель бросился на помощь.В считанные секунды он догнал злоумышленника, применив приемы борьбы САМБО, задержал и обезвредил его.Прибывшие на вызов сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы доставили 39-летнего приезжего в отдел полиции. Установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, высказывал слова угрозы в адрес малознакомого мужчины. Затем он достал из кармана куртки нож и стал им размахивать. Испугавшись, его оппонент побежал в сторону магазина в надежде на помощь, которая подоспела в лице сотрудника полиции.В отношении задержанного следствием ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники магазина и очевидцы инцидента поблагодарили Ивана Энгеля за то, что он оперативно принял меры для защиты жизни и здоровья окружающих.За проявленный профессионализм и грамотные действия при задержании подозреваемого лица начальник вооружения ЦППиСБП ГУ МВД России по г. Москве – начальник тира капитан полиции Иван Энгель будет представлен к поощрению.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93