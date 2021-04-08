В районе Осташковской улицы мужчина совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, чем подверг опасности остальных участников дорожного движения...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, грубо нарушившего Правила дорожного движения.В ходе мониторинга сети Интернет в одной из социальных сетей сотрудниками полиции был выявлен видеоролик, на котором неизвестный, двигаясь на автомашине «Форд Фокус», грубо нарушал ПДД, создавая угрозу движению других транспортных средств.Как было установлено, в районе Осташковской улицы мужчина совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, чем подверг опасности остальных участников дорожного движения. При этом водитель осуществлял видеосъемку и выкладывал ее в социальную сеть.Сотрудниками полиции указанная автомашина была остановлена, водитель был доставлен в ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве.В отношении нарушителя Правил дорожного движения составлено 8 административных материалов, в том числе по статьям 12.15 ч.4 – 2 административных протокола, 12.12 – 2 административных протокола, 12.6, 12.3, 12.37,12.1 КоАП РФ.По решению суда гражданин лишен права управлять транспортным средством на 1 год.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29