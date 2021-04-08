Житель Подмосковья публично призывал к терроризму в Интернете. Злоумышленника задержали во Владимирской области сотрудники ФСБ. Как сообщают в ФСБ, выходец из Центрально-Азиатского

Житель Подмосковья публично призывал к терроризму в Интернете. Злоумышленника задержали во Владимирской области сотрудники ФСБ. Как сообщают в ФСБ, выходец из Центрально-Азиатского региона был сторонником террористической организации. В Интернете он пропагандировал ее деятельность и мечтал уехать в Сирию. Указанный гражданин, разделяя радикальную религиозную идеологию и отождествляя себя с членами международной террористической организации «Исламское государство» (деятельность