Житель Подмосковья публично призывал к терроризму в Интернете. Злоумышленника задержали во Владимирской области сотрудники ФСБ. Как сообщают в ФСБ, выходец из Центрально-Азиатского
<a href="https://33live.ru/novosti/08-04-2021-sotrudniki-fsb-zaderzhali-muzhchinu-za-prizyv-k-terrorizmu.html" target="_blank">Сотрудники ФСБ задержали мужчину за призыв к терроризму</a> - Житель Подмосковья публично призывал к терроризму в Интернете. Злоумышленника задержали во Владимирской области сотрудники ФСБ. Как сообщают в ФСБ, выходец из Центрально-Азиатского
[url=https://33live.ru/novosti/08-04-2021-sotrudniki-fsb-zaderzhali-muzhchinu-za-prizyv-k-terrorizmu.html]Сотрудники ФСБ задержали мужчину за призыв к терроризму[/url] - Житель Подмосковья публично призывал к терроризму в Интернете. Злоумышленника задержали во Владимирской области сотрудники ФСБ. Как сообщают в ФСБ, выходец из Центрально-Азиатского