Злоумышленник, являясь курьером, забирал поддельные документы у неизвестного лица и развозил их клиентам. В ходе досмотра в сумке подозреваемого были обнаружены и изъяты 3 фальшивые справки...

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в сбыте поддельных справок и сертификата о вакцинации против COVID-19», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В результате оперативно-розыскного мероприятия полицейские на территории торгового центра, расположенного на Киевском шоссе, задержали молодого человека по подозрению в сбыте поддельных справок о вакцинации против новой короновирусной инфекции.Оперативниками установлено, что злоумышленник, являясь курьером, забирал поддельные документы у неизвестного лица и развозил их клиентам. В ходе досмотра в сумке подозреваемого были обнаружены и изъяты 3 фальшивые справки.По данному факту отделением дознания МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности остальных участников противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57