Инцидент произошел на парковке торгового центра, расположенного на улице Адмирала Лазарева...

«Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по району Южное Бутово города Москвы установлен правонарушитель, выдававший себя за сотрудника Госавтоинспекции.По имеющейся информации, инцидент произошел на парковке торгового центра, расположенного на улице Адмирала Лазарева. Студент одного из столичных вузов находился в своем автомобиле, когда к нему подошел гражданин в форме инспектора дорожно-патрульной службы. Неизвестный потребовал предъявить документы на право управления транспортным средством и сообщил молодому человеку, что тот нарушил Правила дорожного движения. Затем он сфотографировал регистрационные знаки транспортного средства, после чего заявил, что привлечения к административной ответственности можно избежать. Для этого необходимо передать ему пять бутылок пива и бутылку коньяка.Студент согласился на условия лжесотрудника ГИБДД с целью изобличить его в противоправных действиях. В назначенное время он приехал на Венёвскую улицу и передал злоумышленнику пакет с алкоголем. После этого попросил его предъявить служебное удостоверение, на что получил категорический отказ. Злоумышленник скрылся, а молодой человек обратился с заявлением в полицию.В результате проверочных мероприятий полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался 17-летний житель Москвы. Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Южное Бутово города Москвы в отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.27.1 и 17.12 КоАП РФ. Подросток поставлен на профилактический учет», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк