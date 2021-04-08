Тотальный диктант этого года - с новшествами. Теперь его можно написать не только на русском, но и на английском языках.

Тотальный диктант этого года - с новшествами. Теперь его можно написать не только на русском, но и на английском языках.Тотальный диктант пройдёт завтра, в 14:00. На английском языке в 15:30. Свободные места ещё есть в Педагогическом институте и в Областной библиотеке для детей и молодёжи - предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте.Татьяна Ковалёва, координатор Тотального диктанта во Владимире:- Всех участников ждёт сюрприз о организаторов. Короткометражный фильм по сценарию автора Тотального диктанта этого года. Фильм будет включать в себя сюжет пяти частей Тотального диктанта. И позволит участникам узнать, о чём же пишут диктант в Сибири и на Дальнем Востоке.