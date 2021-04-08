Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара

Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара в многоквартирном жилом доме в Александрове. Он произошел накануне вечером не улице Терешковой, 6.По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение в квартире на 4-ом этаже. Пожарные в составе звена газодымозащитной службы проникли в квартиру. В ходе разведки было установлено, что происходит горение внутренней отделки и имущества в квартире. Сотрудники МЧС не дали огню распространиться по всей квартире и ликвидировали пожар на площади 5 кв. м. Погибших и пострадавших нет.