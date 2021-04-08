Губернатор раскритиковал действия местных властей.

Во время рабочей поездки по Александровскому району губернатор Владимир Сипягин посетил у деревни Машково.На въезде главу региона ждали закрытые ворота и надпись: «Закрыто для отходов. Идёт пересыпка и мониторинг». Охрана не пустила госслужащих на территорию из-за отсутствия команды от руководства.Между тем, администрация области неоднократно требовала от местных властей заняться наведением порядка на объекте и приступить к рекультивации . При этом пока не очень понятно кто должен заниматься той самой рекультивацией. Территория сдана в аренду ООО «Радуга», владелец – районная администрация, а в договоре аренды прописано, что частная компания не несёт ответственности за восстановление земель.Добавим, что претензии к полигону ТКО есть и у пожарной охраны, которая выдала ряд предписаний по устранению нарушений на объекте.«Администрация Александровского района на данный момент . Мы обратились в Росприроднадзор, чтобы инициировать проверку выполнения мероприятий по рекультивации», - отметил Владимир Владимирович.Губернатор предлагает местным властям расторгнуть договор аренды с «Радугой», после чего приступить к разработке ПСД, под которую можно будет получить федеральные средства для ликвидации экологически опасного объекта.«Мы не услышали от администрации Александровского района предложений по земельным участкам, на которых можно разместить экологически безопасную сортировку и утилизацию ТКО. Они ссылаются на отсутствие земель и нежелание аккумулировать отходы в районе. Все мы бы хотели, чтоб мусор сам испарялся, но чудес не бывает. Эффективно сортировать и утилизировать его можно там, где он производится», - подчеркнул он.Добавим, что сейчас отходы из Александровского в Петушинский район.Напомним, что 17 марта мы сообщали о том, что местные власти разработали по решению указанной проблемы. В течение 30 суток они принимают предложения по разработанному документу.