В его составе - универсальный спортзал, тренажерный зал, медкабинет, бытовые помещения и административные.

В его составе - универсальный спортзал, тренажерный зал, медкабинет, бытовые помещения и административные.Все это сделано в рамках нацпроекта "Демография", цель которого - сделать спорт нормой жизни. До этого в эксплуатацию ввели спорткомплекс в Гусь-Хрустальном, мини-стадион в Коврове, 3 спортплощадки в поселке Красное Эхо. Также созданы комплекс в парке "Добросельский" во Владимире и еще 4 площадки для сдачи нормативов ГТО. Планируется создание арены на три с половиной тысячи мест.Сергей Данилов, глава поселка Балакирево:- Сейчас вот эти прекрасные условия позволяют нам проводить хорошие коммерческие предприятия и соревнования. У нас вот 25 апреля будет финал чемпионата высшей лиги по мини-футболу ФУЗА, то есть 4 команды будут приезжать с России, то есть это коммерческий турнир, это арендная плата и так далее.