Собранных следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками доказательств было достаточно для вынесения обвинительного приговора.

Александровским городским судом вынесен приговор в отношении местных жительниц 1989 и 1990 г.р. Одной из фигуранток инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 159 (пособничество в мошенничестве), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), вторая обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (пособничество в краже).Как сообщалось ранее, противоправная деятельность злоумышленниц была пресечена сотрудниками УФСБ России по Владимирской области в 2017 году.В ходе следствия установлено, что одна из злоумышленниц, следуя рекомендации онлайн-знакомого, создала в популярной социальной сети страницу и опубликовала информацию о, якобы, возможности получения кредита на выгодных условиях. Граждан, отозвавшихся на предложение, фигурантка убеждала в необходимости передать ей паспортные данные и коды от личных кабинетов в банковских приложениях. Получив данные, злоумышленница переводила деньги на сторонние счета, за что получала денежное вознаграждение.Вторая злоумышленница в одном из случаев оказала пособничество в хищении.Фигурантки свою вину признали.Собранных следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками доказательств было достаточно для вынесения обвинительного приговора.Одной из фигуранток судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком один год, второй – один год условно с испытательным сроком на тот же период.Полиция напоминает:Чтобы не стать жертвами злоумышленников, следует придерживаться простых правил:Не торопитесь сообщать реквизиты карты. Ни одна организация, включая банк, не имеет право требовать ПИН-код и CVC-код. Для того, чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты или несанкционированном списании денежных средств, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка по номеру, указанному на карте.Не используйте карты с основным своим финансовым капиталом для оплаты в сети Интернет.Совершайте покупки только на проверенных сайтах и у проверенных продавцов, о существовании которых можно узнать от друзей и знакомых, найти отзывы в сети Интернет и т.п. Не нужно ничего покупать в социальных сетях.Прежде, чем что-либо приобрести на неизвестном вам сайте, проверяйте полную информацию о нем, поищите отзывы, почитайте форумы. Наведите справки о продавце, изучите отзывы о его работе и только после этого принимайте решение. Вас должна насторожить слишком низкая цена на товар, а также отсутствие фактического адреса или телефона продавца. В этом случае, скорее всего, вам предлагают приобрести подделку либо хотят присвоить ваши деньги.Если все же стали жертвами злоумышленников, как можно раньше предпримите меры для блокирования операций по вашим счетам и обратитесь в полицию.