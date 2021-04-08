Российский цифровой рубль начнут тестировать в 2022 году.

Первый зампред ЦБ России Ольга Скоробогатова, говоря о внедрении цифрового рубля, заявила, что с точки зрения этапов реализации проекта Банк России понимает, что необходимо двигаться очень аккуратно.Потому что новая форма денег требует осмысленности, требует пилотирования разных операций с использованием цифрового рубля, требует уверенности, что мы максимально разработали и используем все инструменты по безопасности, по управлению ликвидностью, по бесшовному переходу из безналичных рублей в цифровой и обратно, — цитирует РИА Новости Скоробогатову.Она сообщила, что в ЦБ считают необходимым до конца года создать прототип платформы цифрового рубля, и следующий год, именно в тестовом режиме, вместе с участниками рынка попробовать и протестировать этот прототип со всех точек зрения.В свою очередь, заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин отметил, что банковская система находится в структурном профиците ликвидности уже давно, требуется весьма значительный спрос на цифровой рубль, чтобы этот профицит перешёл в состояние устойчивого структурного дефицита.И надо понимать, что… внедрение цифрового рубля в обращение будет происходить постепенно, то есть у банковской системы будет точно достаточно времени адаптироваться к изменениям в структурном балансе ликвидности по мере того, как это будет происходить, — добавил он.В октябре регулятор представил доклад по созданию и внедрению цифровой национальной валюты — цифрового рубля. Предполагается, что он будет иметь форму уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и будет полноценным платёжным средством.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчёркивала, что цифровой рубль не вытеснит наличные и безналичные деньги.