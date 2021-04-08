На такой поступок женщина решилась из-за того, что не могла попасть в свою квартиру. Спасатели предупреждают, что ложные вызовы отвлекают спецслужбы от своих обязанностей и лишают

На такой поступок женщина решилась из-за того, что не могла попасть в свою квартиру. Спасатели предупреждают, что ложные вызовы отвлекают спецслужбы от своих обязанностей и лишают возможности вовремя дождаться помощи нуждающимся в ней срочно. О таком случае рассказал в своем блоге ковровский спасатель Михаил Быков. В его отряд поступил сигнал от женщины, которая вышла в