Оба получили травмы разной степени тяжести.

Во Владимирской области за 7 апреля сбили двух пешеходов. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД региона.По предварительной информации ведомства, в Муроме в 07:50 у дома №37 по улице Коммунистической водитель «ВАЗ-2121» наехал на женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Пострадавшая получила ушиб и ссадину правого колена.Позднее, в 21:00, у дома №2 на улице Юбилейной водитель «Ford Kuga» сбил 70-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пенсионера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом правого плеча.