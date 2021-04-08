Экспозиция будет состоять из тактильных копий барельефов 1000-летней давности, на которых изображались не только реальные, но и мифические животные.

Во Владимире в Музее природы с 9 апреля откроется инклюзивная выставка «Животные в резьбе белокаменных храмов Древней Руси». Об этом рассказали в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея заповедника.Экспозиция будет состоять из тактильных копий барельефов 1000-летней давности, на которых изображались не только реальные, но и мифические животные. Экспонаты скопированы со стен Георгиевского собора в Юрьев-Польском, резных камней Дмитриевского собора, храма Покрова-на-Нерли.Выставка будет доступна для посетителей с нарушениями слуха и зрения. Предметы можно не только посмотреть, но и прикоснуться к истории. Владимирцам и гостям города будет доступен медиагид с видеороликами на жестовом языке и тифлокомментариями для слабовидящих.В организации события ВСМЗ помогали Научно-исследовательская реставрационная лаборатория «АрхеоЛаб» и Национальная ассоциация «АУРА-Тех».