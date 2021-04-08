По данным на 7 апреля, в областном центре первый компонент вакцины привит 17160 жителям.

По данным на 7 апреля, в областном центре первый компонент вакцины привит 17160 жителям ( - 19343 жителя). Из них 12002 жителя областного центра получили уже оба компонента вакцины.На вчерашний день записались на вакцинацию 2753 жителей областного центра.Вакцинация жителей Владимира от COVID-19 проводится в семи лечебных учреждениях города. Приводим контактные телефоны лечебных учреждений, по которым желающие вакцинироваться могут записаться на процедуру. Граждан пригласят в лечебные учреждения по месту жительства в удобный для них день и час.:ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).Также владимирцы могут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.Вакцина, которой прививают жителей Владимира - двухкомпонентная. Для формирования надежной защиты организма иммунизацию нужно пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.Вакцинация противопоказана беременным или кормящим грудью женщинам, детям до 18 лет, гражданам, имеющим хронические заболевания в стадии обострения, а также тяжёлые аллергии. С момента последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца, с момента заболевания Covid-19 – не менее 6 месяцев, а с момента заболевания ОРВИ – не менее месяца.