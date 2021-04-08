В отношении наркосбытчиков возбуждены уголовные дела. Оба находятся под стражей.

В Муроме сотрудники линейного отдела полиции задержали двух наркодилеров – 25 и 27 лет. Парни являются жителями Владимирской и Нижегородской областей. Правоохранители, сопровождавшие пригородный поезд «Арзамас-Муром», в ходе обыска нашли у пассажиров три свёртка с веществом в виде порошка, а также комков светло-коричневого цвета. Также у задержанных был изъят флакон с героином массой более пяти граммов.Как уточнили во Владимирском ЛО МВД России на транспорте, в мобильном телефоне второго подозреваемого найдены координаты закладок. В них было обнаружено 30 свёртков, общей массой более 55 граммов героина.В отношении наркосбытчиков возбуждены уголовные дела. Оба находятся под стражей.