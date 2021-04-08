Власти России хотят ввести дополнительные льготы малоимущим гражданам по оплате электроэнергии.
Власти России хотят ввести дополнительные льготы малоимущим гражданам по оплате электроэнергии.
Госсовет предложил правительству новые механизмы адресной помощи россиянам, оказавшимся в трудном положении. Среди озвученных мер – повышение тарифа для состоятельных граждан и субсидирование тарифа для людей с низким доходом. О дополнительных льготах малоимущим расскажут президенту России Владимиру Путина на предстоящем совещании по вопросам развития электроэнергии.
Как сообщает издания "Известия", такой механизм поддержки бедных граждан может быть принят в случае перехода на экономически обоснонованные тарифы на свет. Эта мера должна помочь снизить объемы перекрестного субсидирования – когда льготы дают малоимущим за счет повышения тарифов на электроэнергию для бизнеса. Но такой способ изжил себя, считают эксперты.
Представители Министерства строительства и ЖКХ сообщили, что переход к новому механизму адресной помощи малоимущим нужно синхронизировать с расширением круга получателей помощи. В ведомстве отметили, что во многих регионах субсидии получают граждане, которые тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг 22% бюджета и более. "Можно было бы скорректировать показать до 15%", – заявили в Минстрое.
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