Власти России хотят ввести дополнительные льготы малоимущим гражданам по оплате электроэнергии.

Власти России хотят ввести дополнительные льготы малоимущим гражданам по оплате электроэнергии.Госсовет предложил правительству новые механизмы адресной помощи россиянам, оказавшимся в трудном положении. Среди озвученных мер – повышение тарифа для состоятельных граждан и субсидирование тарифа для людей с низким доходом. О дополнительных льготах малоимущим расскажут президенту России Владимиру Путина на предстоящем совещании по вопросам развития электроэнергии.Как сообщает издания "Известия", такой механизм поддержки бедных граждан может быть принят в случае перехода на экономически обоснонованные тарифы на свет. Эта мера должна помочь снизить объемы перекрестного субсидирования – когда льготы дают малоимущим за счет повышения тарифов на электроэнергию для бизнеса. Но такой способ изжил себя, считают эксперты.Представители Министерства строительства и ЖКХ сообщили, что переход к новому механизму адресной помощи малоимущим нужно синхронизировать с расширением круга получателей помощи. В ведомстве отметили, что во многих регионах субсидии получают граждане, которые тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг 22% бюджета и более. "Можно было бы скорректировать показать до 15%", – заявили в Минстрое.Ранее "Дни.ру" рассказали о хорошем способе сэкономить на услугах ЖКХ. Подробности Вы узнаете из .