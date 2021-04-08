Закрыла незаконную добычу песка прокуратура. Как сообщают в надзорном ведомстве, на территории государственного природного заказника регионального значения “Колпь” рядом с деревней

Закрыла незаконную добычу песка прокуратура. Как сообщают в надзорном ведомстве, на территории государственного природного заказника регионального значения “Колпь” рядом с деревней Матвеевка незаконно работал карьер по добыче песка. Работу карьера прикрыли, а правоохранители завели уголовное дело за нарушение режима заказников, повлекшее значительный ущерб.