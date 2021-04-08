Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.

Во Владимирской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего директора психоневрологического интерната, расположенного в Собинке.По версии следствия, в период с марта 2017 по декабрь 2018 года подозреваемая потребовала с подчинённых деньги, выделенные на покупку одеял для учреждения.Получив 1,1 млн рублей, она потратила около 600 тысяч рублей на приобретение вещей в одном из оптовых рынков Москвы. Оставшуюся сумму, 560 тысяч рублей, она присвоила. Вдобавок, фигурантка закупила пустые бланки товарных чеков и квитанций с поддельными печатями и заполнила расходную документацию.В Следственном комитете отмечают, что злоумышленница подозревается в хищении чужого имущества в крупном размере, совершённом с использованием служебного положения.Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.