Всего в городе-музее затопило 4 моста. МЧС продолжает следить за прохождением паводка в регионе. В Суздале под угрозой подтопления 5 участков на улице Набережная. А на Пушкарской вода может

Всего в городе-музее затопило 4 моста. МЧС продолжает следить за прохождением паводка в регионе. В Суздале под угрозой подтопления 5 участков на улице Набережная. А на Пушкарской вода может перелиться через дорожное полотно. Впрочем, по всему региону подтоплений жилых домов и приусадебных участков МЧС не зафиксировало. В Собинском районе до сих пор остается затоплен мост