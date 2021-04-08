Мониторинг паводковой обстановки осуществляется ежедневно.

Во Владимирской области продолжается ежедневный мониторинг паводковой обстановки. По информации МЧС на 8 апреля, из-за подъёма воды в реке Кубрь подтоплен участок дороги между деревнями Сабельское и Мостищево.В Суздале в результате подъёма уровня воды в реке Каменке подтоплены четыре деревянных мостка. Существует угроза затопления пяти участков на улице Набережной, прогнозируется перелив проезжей части на улице Пушкарской.В результате выхода в пойму реки Нерль прогнозируется подтопление четырёх участков в СНТ Старицы и двух приусадебных участков в Раменье.В Вязниках продолжает работать. За сутки перевезено 58 человек. Из-за подъёма уровня воды в Клязьме под угрозой подтопления оказались четыре приусадебных участка.На контроле спасательного ведомства остаётся ситуация с моста на реке Колокша у деревни Чижово.