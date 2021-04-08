В заседании приняли участие члены общественных советов при территориальных органах на районном уровне.

В УМВД России по Владимирской области состоялось расширенное заседание общественного совета с участием членов общественных советов при территориальных органах на районном уровне. В работе заседания принял участие начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Петрович Кукушкин.На заседании был представлен на обсуждение и принят ежегодный Доклад Председателя регионального совета о результатах деятельности за 2020 год.Одним из инструментов общественного контроля в сфере принятия решений по кадровым вопросам является участие представителей общественности в работе аттестационных и конкурсных комиссий ОВД. На прошедшем расширенном заседании представители Управления по работе с личным составом УМВД России по Владимирской области обсудили с общественниками вопросы, касающиеся порядка работы аттестационных комиссий органов внутренних дел и порядка участия в их работе представителей общественных советов.Также в ходе заседания были обсуждены планы проведения мероприятий в рамках вновь стартовавшей в текущем году Акции, инициированной Общественным советом при МВД России «Гражданский мониторинг».Представители регионального совета обсудили с коллегами из районных советов ряд предложений по проведению совместных мероприятий, среди которых подготовка к празднованию Дня Победы, организация профилактических акций, участие общественников в правовом просвещении населения и профессиональной подготовке сотрудников органов внутренних дел.Особое внимание общественники уделили теме профилактики мошенничеств, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Участники заседания из разных районов 33 региона отметили, что оказывают всестороннюю поддержку сотрудникам полиции в борьбе с этой серьезной проблемой и обсудили возможность проведения дальнейших совместных масштабных мероприятий.Начальник УМВД Василий Кукушкин поблагодарил общественников за работу, особенно отметив важную роль Совета в совершенствовании деятельности Управления, и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.