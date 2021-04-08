Собравшимся в зале библиотеки студентам рассказали о риске возникновения наркотической зависимости, об административной и уголовной ответственности за противоправные деяния...

Сотрудники ОНК и ПДН УВД по ЗелАО посетили студентов Политехнического Колледжа № 50 имени дважды Героя Социалистического Труда Н.А. Злобина с профилактической лекцией по предупреждению наркомании среди несовершеннолетних.Собравшимся в зале библиотеки студентам рассказали о риске возникновения наркотической зависимости, об административной и уголовной ответственности за противоправные деяния, связанные с незаконным изготовлением, хранением, сбытом, употреблением, пропагандой наркотиков.Сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Зеленограда капитан полиции Светлана Хальзова рассказала о запрете для несовершеннолетних употребления табачной и алкогольной продукции, а также о фактах отравления наркотическими средствами на территории Зеленоградского АО. На конкретных примерах сотрудник полиции разобрала с учащимися факты нарушения закона, наступившую административную или уголовную ответственность в тех или иных случаях. Студентам напомнили о страшных последствиях возникновения наркотической зависимости и о длительном пути лечения, который приходится проходить тем, кто попал в подобную зависимость.Старший инспектор по делам несовершеннолетних капитан полиции Татьяна Иванова довела до сведения присутствующих понятие постановки на профилактический учет несовершеннолетних, особое внимание уделив ограничениям, которые наступают для несовершеннолетних, стоящих на профилактическом учете, например, о трудностях с получением в будущем прав на управление транспортным средством, невозможность получить хорошую, высокооплачиваемую работу. Также в рамках лекции полицейские уделили внимание теме об ответственности несовершеннолетних за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.На мероприятии также присутствовала представитель Общественного Совета при УВД по ЗелАО Наталья Кононенко, которая призвала учащихся к осознанности в отношении себя и своих близких.В завершении мероприятия ребятам был представлен видеоролик «Неверный шаг», рассказывающий на конкретном опыте сверстников студентов, сделавших неверный выбор преступить закон, о последствиях совершения преступлений и о том, как в дальнейшем сложилась судьба этих молодых людей. После просмотра видеоролика студенты активно задавали вопросы о том, как им правильно действовать в ситуациях, связанных с риском, на что получили подробные объяснения.Пресс-группа УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31