Виновным грозит штраф, обязательные, исправительные работы, либо другие санкции, предусмотренные УПК.

Во Владимирской области прокуратура пресекла незаконную добычу полезных ископаемых в природном заказнике. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В ходе проверки выяснилось, что в Селивановском районе нарушено законодательство о недропользовании. На территории природного заказника регионального значения «Колпь» в окрестностях деревни Матвеевка обнаружен карьер по добыче песка.Вследствие чего, было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение режима заказников, повлекшее причинение значительного ущерба». Виновным грозит штраф, обязательные, исправительные работы, либо другие санкции, предусмотренные УПК.Ход и результаты его расследования находятся на контроле прокуратуры.