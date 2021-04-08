Львицы вернулись домой с двумя победами из двух возможных

Со 2 по 4 апреля в городе Магнитогорск состоялся этап финала Чемпионата России по баскетболу среди студентов («Лига Белова»), в котором приняла участие команда «Владимирские львицы – ВлГУ».По информации пресс-службы баскетбольного клуба, в первой игре нашим львицам противостояла команда из Ижевска (Ижевская государственная сельхозакадемия) и наши девчонки вышли победителями этой встречи с разгромным счетом 101:63.Во второй игре нашим соперником стала команда из города Тюмень (Тюменский индустриальный университет). Это была принципиальная игра для Львиц, ведь необходимо было взять реванш за обидное поражение месячной давности, что и произошло в итоге. Игра выдалась напряженной, основное время завершилось с равным счетом, но в овертайме львицам удалось доказать свое превосходство над соперником – счет игры 69:60.Таким образом львицы вернулись домой с двумя победами из двух возможных и тем самым обеспечили себе место в восьмерке сильнейших команд страны.Еще никогда в истории владимирского баскетбола команды из нашего региона не поднимались так высоко в сетке Чемпионата России. Но Львицам некогда почивать на лаврах, они уже готовятся к финальной части Чемпионата России.