В эти минуты из Смоленска возвращается юниорская хоккейная команда из Владимира Русичи.

В эти минуты из Смоленска возвращается юниорская хоккейная команда из Владимира "Русичи". Там завершились игры Всероссийских финальных соревнований «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова среди юношей 2006-2007 годов рождения.- Без настроя не могут играть и владимирцы, все-таки это финал. Это особая игра. Здесь ставки слишком высоки. Бросок! Гол!В заключительном этапе на ледовую арену Академии спорта вышли 16 команд зоны «Центр и Юг». Первое место по итогам турнира занял хоккейный клуб «Русичи» из Владимира. Со счетом 3:1 они победили команду «Энергия-Центр» из подмосковного Хотькова.А бронзовые награды завоевали хоккеисты белгородской «Дружины». Суперфинал во всех возрастных группах пройдет в Перми в июне. Отметим , это первая большая победа владимирских хоккеистов. Под руководством тренера Дениса Шарина "Русичи" стали сильнейшей дружиной региона.