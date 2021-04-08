По информации на 7 апреля, очереди на прививку ожидали 2 753 жителя Владимира.

Во Владимире к 8 апреля от коронавируса привились 17 160 горожан, из которых 12 002 человека получили оба компонента вакцины «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.Вакцинацию от COVID-19 можно пройти в семи медучреждениях.Записаться на иммунизацию можно на госуслугах, а также через горбольницы и поликлиники:- ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81;- ГКБ № 5 — 77-34-90;- ГП № 4 — 77-32-01;- ГП № 2 — 77-31-53;- ГБ № 2 — 53-57-84;- ГБ № 7 — 45-61-36;- Отделенческая больница на станции Владимир - 54-32-13.Всего за время массовой вакцинации от ковида в больницы областного центра поступило более 21 тысячи доз. По информации на 7 апреля, очереди на прививку ожидали 2 753 жителя Владимира.