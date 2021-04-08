Позицию администрации изложил директор департамента физической культуры и спорта Алексей Сипач.

Строительство нового стадиона-десятитысячника в областном центре на месте действующего стадиона «Торпедо» отменено. Регион не успел вовремя представить проект. Администрация области обвиняет в этом проектировщиков. В самой компании, занимавшейся разработкой, утверждают, что проект саботировало госпредприятие «Облстройзаказчик». Позицию администрации в интервью нашему телеканалу изложил директор областного департамента физической культуры и спорта Алексей Сипач.