Независимый эксперт уверен, что компенсация должна быть на 20 тысяч больше.

В середине декабря во Владимире в квартире пенсионерки с потолка полился кипяток. В результате коммунального ЧП у жительницы микрорайона Юрьевец затопило две комнаты. На место была вызвана аварийная бригада, которая заменила старую трубу отопления, из-за которой случился потоп.Как сообщила пострадавшая, с даты произошедшего прошло больше трёх месяцев, а управляющая компания до сих пор не возместила ей ущерб.В свою очередь в УК пояснили, что заявление поступило 24 марта. У «управляшки» есть 20 дней на его рассмотрение. Деньги пенсионерке обещают перевести в конце апреля.При этом в организации готовы выплатить компенсацию в размере 56 тысяч рублей. Однако независимая экспертиза оценила ущерб в 76. В случае, если женщина не согласится с предложением управкомпании, она может попытаться взыскать деньги через суд.