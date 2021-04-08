Несмотря на рекомендации, предполагается задействование людей в мероприятии.

Мэрия города поразмыслила и назначила две даты городских субботников – 17 и 24 апреля - в которых жители примут участие.До этого из-за коронавируса их привлечение не планировалось.Несмотря на ограничения, работы по благоустройству города продолжаются. Рабочие убирают мусор на улицах, очищают от грязи и ремонтируют скульптуры, скамейки и т.д.Кроме того, во Владимире проходит удаление сухих и аварийных деревьев, а также установка электронные табло на остановках.