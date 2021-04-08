Выясняются все обстоятельства совершения фигурантом инкриминируемого преступления.

УФСБ России по Владимирской области пресечена противоправная деятельность жителя Московской области, выходца из Центрально-Азиатского региона, связанная с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности в Интернете.Мужчина, разделяя радикальную религиозную идеологию и отождествляя себя с членами международной террористической организации «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ) в открытом доступе в сети Интернет размещал материалы, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности под эгидой указанной терструктуры, а также вынашивал намерения по выезду на территорию Сирии для участия в террористической деятельности.На основании переданных результатов ОРД в марте 2021г. следственным отделением УФСБ России по Владимирской области в отношении данного лица возбуждено уголовное дело, фигурант задержан, в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца с помещением в следственный изолятор.В ходе следственных мероприятий получены необходимые предметы и документы, изобличающие преступную деятельность указанного лица.В настоящее время УФСБ России по Владимирской области в рамках указанного уголовного дела реализуется комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств совершения фигурантом инкриминируемого преступления.