На обсуждение властями вынесена проблема трудоустройства женщин, долго время не имевших работы или находившихся в декретном отпуске.

На обсуждение властями вынесена проблема трудоустройства женщин, долго время не имевших работы или находившихся в декретном отпуске.На специально совещании в "белом доме" поднимется вопрос о профессиональном обучении безработных и обучении по направлению службы занятости.В этом году площадками проекта #Занятость МАМ# стали центры занятости во Владимире, Вязниках, Гусь-Хрустальном, Коврове и Муроме.