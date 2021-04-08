Ребятам рассказали об истории становления правоохранительных органов, героях, погибших при исполнении служебного долга и о многом другом.

В рамках мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи полицейские, ветераны и члены Общественного совета при ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области организовали экскурсию в музей полиции для участников военно-патриотического движения «Юнармия».Познавательную экскурсию для ребят провел директор музея майор милиции в запасе Сергей Гусаров.Ветеран рассказал по истории становления правоохранительных органов, о сотрудниках, которые несли службу в «горячих точках», о стражах порядка, погибших при исполнении служебного долга.Вниманию ребят были представлены фотографии милиционеров прошлых лет и тех, кто в годы Великой Отечественной Войны, сменив милицейский мундир на солдатскую шинель, сражался за Родину.Юнармейцы с интересом рассматривали экспонаты. Внимание гостей привлекла техника, применявшаяся в те времена: фотоаппараты, пишущие машинки, защитные каски, капсула с землей с полей сражений.Ребята задавали вопросы, на которые получили компетентные ответы.В том числе, школьников интересовала тема поступления в ведомственные вузы. На вопросы ответили сотрудники кадрового подразделения ОМВД.В завершение мероприятия к ребятам обратился председатель общественного совета Абдулла Омаров, пожелавший мальчишкам и девчонкам быть патриотами своей страны, равняться на ее героев, с уважением относиться к предкам и продолжать творить историю добрыми делами.