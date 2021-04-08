Он планировал отправиться в Сирию для активного участия в террактах.

Во Владимирской области Управлением ФСБ задержан уроженец из Центральной Азии, который через интернет призывал к террористической деятельности.Установлено, что экстремист жил в Московской области. Он отождествлял себя с «Исламским государством» (деятельность организации запрещена на территории РФ). Гость из ближнего зарубежья не только размещал призывы к террору, но и планировал отправиться в Сирию для активного участия в террактах.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Он арестован на два месяца и помещён в следственный изолятор.В ходе оперативных мероприятий получены необходимые предметы и документы, подтверждающие его преступную деятельность.В настоящее время ФСБ реализует комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершённого преступления.Напомним, что такие преступления выявляются во Владимирской области не в первый раз. В декабре силовики в 33-ем регионе 21-летнего жителя Подмосковья, также выходца из стран Центральной Азии. Он отправиться в Афганистан для участия в террористической деятельности.