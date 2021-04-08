На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 апреля лабораторно подтверждено 69 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 апреля лабораторно подтверждено 69 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.15 - во Владимире6 - в Гусь-Хрустальном районе6 - в Александровском районе6 - в Муромском районе5 - в Ковровском районе5 - в Кольчугинском районе4 - в Суздальском районе4 - в Киржачском районе3 - в Петушинском районе3 - в Меленковском районе3 - в Вязниковском районе3 - в Юрьев-Польском районе2 - в Камешковском районе1 - в Собинском районе1 - в Селивановском районе1 - в Радужном1 - в Судогодском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 30 533 случая заболевания.6983 - во Владимире3760 - в Гусь-Хрустальном районе3378 - в о. Муром2183 - в Ковровском районе1901 - в Александровском районе1758 - в Петушинском районе1318 - в Юрьев-Польском районе1230 - в Вязниковском районе1295 - в Кольчугинском районе1144 - в Суздальском районе987 - в Собинском районе862 - в Киржачском районе840 - в Меленковском районе709 - в Гороховецком районе673 - в Камешковском районе662 - в Селивановском районе465 - в Судогодском районе385 - в г. Радужном.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.