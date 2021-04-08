На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 апреля лабораторно подтверждено 69 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 апреля лабораторно подтверждено 69 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
15 - во Владимире
6 - в Гусь-Хрустальном районе
6 - в Александровском районе
6 - в Муромском районе
5 - в Ковровском районе
5 - в Кольчугинском районе
4 - в Суздальском районе
4 - в Киржачском районе
3 - в Петушинском районе
3 - в Меленковском районе
3 - в Вязниковском районе
3 - в Юрьев-Польском районе
2 - в Камешковском районе
1 - в Собинском районе
1 - в Селивановском районе
1 - в Радужном
1 - в Судогодском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 30 533 случая заболевания.
6983 - во Владимире
3760 - в Гусь-Хрустальном районе
3378 - в о. Муром
2183 - в Ковровском районе
1901 - в Александровском районе
1758 - в Петушинском районе
1318 - в Юрьев-Польском районе
1230 - в Вязниковском районе
1295 - в Кольчугинском районе
1144 - в Суздальском районе
987 - в Собинском районе
862 - в Киржачском районе
840 - в Меленковском районе
709 - в Гороховецком районе
673 - в Камешковском районе
662 - в Селивановском районе
465 - в Судогодском районе
385 - в г. Радужном.
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.