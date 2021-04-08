На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 апреля лабораторно подтверждено 69 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 8 апреля лабораторно подтверждено 69 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.15 сл. в г. Владимире, 6 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в Александровском, 6 сл. в Муромском, 5 сл. в Ковровском, 5 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Суздальском, 4 сл. в Киржачском 3 сл. в Петушинском, 3 сл. в Меленковском, 3 сл. в Вязниковском, 3 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в Камешковском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в Радужном, 1 сл. в Судогодском.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 30 533 случая заболевания.6983 сл. в г. Владимире, 3760 сл. в Гусь-Хрустальном, 3378 сл. о. Муром, 2183 сл. в Ковровском, 1901 сл. в Александровском, 1758 сл. в Петушинском, 1318 сл. в Юрьев-Польском, 1230 сл. в Вязниковском, 1295 сл. в Кольчугинском, 1144 сл. в Суздальском, 987 сл. в Собинском, 862 сл. в Киржачском, 840 сл. в Меленковском, 709 сл. в Гороховецком, 673 сл. в Камешковском, 662 сл. в Селивановском, 465 сл. в Судогодском, 385 сл. в г. Радужном.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.