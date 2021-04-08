Весеннее половодье наступает... В Суздале тронувшийся лед снёс пешеходные мосты и уровень воды в Каменке продолжает подниматься.

Весеннее половодье наступает... В Суздале тронувшийся лед снёс пешеходные мосты и уровень воды в Каменке продолжает подниматься.Подробности у Екатерины Тамановой.Небольшое загорождение с надписью "Проход на мост запрещен", только вот моста на этом месте теперь нет. Лед в Каменке этой ночью пошел вместе с мостками. От ледохода пострадали все четыре деревянные лавы через реку.Нина Непша - жительница г. Суздаль:- Всегда разбирали лавы и заново собирали, добавив немного нового леса. Но у нас теперь город очень богатый девать деньги некуда, поэтому наплевать на мостики. Он благополучно проплыл у нас мимо окон не очень давно.У Нины Дмитриевны из-за паводка затопило огород,теплицу с уже посаженными растениями и подвал. Такой воды давно не было, вспоминает пенсионерка. Последний раз сильный разлив был в шестьдесят первом году, тогда вода дошла до дома. А потом начали взрывать лед на повороте реки около музея деревянного зодчества, и сильные затопления закончились.Нина Непша - жительница г. Суздаль:- Вот этот лед он встал там , вы туда не ходили. И нас топит из-за того что он там стоит. получилась естественная изо льда платина. Это нельзя было предусмотреть.- А на улице Пушкарской вода подошла совсем близко к дому, затопило и дорогу для ее обозначения поставили во такие метки.На работу жителей этой улице вывозили на тракторе.Так же из-за разрушенных мостков из центра к окраинам города теперь можно добраться только по автомобильному мосту или чрез объездную дорогу. Уровень воды в Каменки поднялся на один метр восемьдесят сантиметров. Разлив стал новой достопримечательностью Суздаля, жители и гости снимают паводок на телефон.Кирилл Фролов - житель г. Суздаль:- Спасибо прекрасной зиме, ну и половодью , которое мы с вами видим, такое я вижу впервые в Суздале. Надо это запечалиться что бы все увидели.Некоторые жители считают, что виной такого сильного паводка стал старый мост. Который несколько лет назад обрушили прямо в реку. Таким образом появилась еще одна плотина, заявляют активисты.Павел Мальков - общественник, житель г. Суздаль:- И шлюзу, которые дальше внизу открыты, они вроде бы открыты , но здесь у нс получается еще одна плотина и река не может пройти том объеме воды , в которым она должна была проходить и просто спускаться вниз со шлюзов.Администрация города заявляет, что старый мост никак не мешает проходу реки. Единственное препятствие прохождению воды это плотина.Сергей Сахаров - глава администрации г.Суздаль:- Капитальный ремонт которой намечен на 22-23 год. Она статичная ее сброс не обеспечивает всего паводка. Такие паводки в Суздале были максимальный подъем реки 2 метра 10 сантиметров.Как только будет возможно приступить к ремонтным работам, все мосты в Суздале будут восстановлены, обещает Администрация города. У двух из них уцелели железные сваи. Ну а пока такому простор радуются, коренные жители Каменки - утки.Екатерина Таманова, Андрей Синягин . Вести Владимир.